Tidligere evakuerede bygdeborgere: Planlæg flytningen nøje

Redaktionen Torsdag, 27. maj 2021 - 08:52

- Vi kan stadigvæk mærke det på kroppen, dengang vi blev tvangsflyttet fra Illorsuit. Jeg føler virkelig med beboerne i Niaqornat og de andre bygder, som nu er blevet tilbudt en flytning. Jeg håber virkelig, at deres flytning bliver nøje planlagt og forberedt, før de kommer af sted, siger formanden for foreningen af tidligere borgere i Illorsuit, Dorthe Qvist Jerimiassen til avisen AG.

Et stykke af et fjeld styrtede i Karrat Fjorden ved Uummannaq lørdag den 17.juni 2017. Det udløste en flodbølge, der ramte Nuugaatsiaq, Illorsuit og Uummannaq. Nuugaatsiaq blev oversvømmet med store materielle skader og fire personer omkom. Politiet, Arktisk Kommando og sundhedsvæsenet måtte evakuere beboerne og flyve dem til Uummannaq søndag morgen. Og da en ny advarsel for en ny flodbølge kom, blev beboere i Illorsuit, Niaqornat, Saattut, Ukkusissat og Qaarsut opfordret til at søge op til fjeldet. Illorsuit blev evakueret den samme aften og sidenhen blev Niaqornat også evakueret.

Dorthe Qvist Jerimiassen var en af dem, der kunne bevise, at hun havde sit eget hus i Illorsuit, som hun havde betalt for. Dermed kunne få en erstatningsbolig på det nye sted, som hun ikke skulle betale for.

- Vi er stadigvæk påvirket af de voldsomme oplevelser fra dengang, det er hårdt. Så vi kan godt sætte os ind i de nye berørte beboeres svære forhold, som de nu skal tage stilling til. Det bliver spændende at se, hvilken løsning, de offentlige vil finde til dem. Jeg håber på, at der vil ske en bedre koordination af flytningerne og at der bliver stillet dem gode vilkår, siger Dorthe Qvist Jerimiassen.

