Tidligere borgmester: Vi må lære af det

Redaktionen Søndag, 11. april 2021 - 10:00

Hun så det allerede komme under valgkampen, at de nok ikke ville beholde magten i Kommune Kujalleq, især fordi Kuannersuit projektet og ønsket om forandringer i kommunen fyldte så meget.

Derfor kom det ikke som den store overraskelse for Kiista P. Isaksen, at det var Inuit Ataqatigiit, der fik flest kandidater ind i kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq, som hun har været borgmester for de sidste fire år. Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Jeg ønsker Inuit Ataqatigiit et stort tillykke for deres flotte valg. Kuannersuit projektet og uran har jo fyldt meget under valgkampen. Det er også grunden til, at de har vundet så stort i Narsaq. Sådan er politik jo, der er vindere og tabere, men jeg har det helt fint med, at vi ikke fik borgmesterposten.

- Jeg så den godt komme. Derfor var jeg også forberedt på det. Det har været meget tydeligt, at befolkningen har ønsket forandringer, og at Kuannersuit projektet har fyldt så meget i deres bevidsthed, siger Kiista P. Isaksen.

Viser valgresultatet, at du har fejlet som borgmester?

- Valgresultatet er jo vælgernes dom over os. Jeg har mistet mange stemmer, og det viser, hvad befolkningen har ment om mig, siger Kiista P. Isaksen.

