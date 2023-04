Tidligere borgmester i Narsaq død efter sygdom

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 22. april 2023 - 15:26

Torben Emil Lynge, ”Nukartara”, er død natten til lørdag den 22. april efter længere tids sygdom. Han blev 83 år.

Torben Emil Lynge var tidligere medlem af Inatsisartut og var borgmester i Narsaq kommune som medlem af Atassut.

Han blev valgt ind i Inatsisartut første gang i 1984 men valgte at tage en lærerhøjskole fra 1985. Han blev genvalgt i Inatsisartut i 1987 og blev også valgt som borgmester i Narsaq i 1989, og bestred posten i en valgperiode.

Torben Emil Lynge var uddannet lærer, og sønnen Miki Lynge oplyser, at hans fars passion var at give viden videre.

- Torben Emil Lynge havde stor interesse i at videreformidle viden til samfundet, og lavede lokalaviser i Narsaq. Han var respekteret af folkeskoleelever under sin tid som skoleinspektør i Narsaq, da han havde et princip om at behandle alle lige. Han var særdeles god til sprog, især grønlandsk og dansk, fortæller Miki Lynge.

Vigtigt med viden på grønlandsk

Miki Lynge fortæller videre, at Torben Emil Lynge havde et vigtigt ønske om, at litteratur også skal kunne tilgås på grønlandsk.

- Han elskede at læse bøger, og ville videreformidle indholdet af de bøger, som han elskede mest. Han har oversat sine favoritbøger til grønlandsk, så grønlandsksprogede også kan have mulighed for at læse bøgerne, siger Miki Lynge.

Torben Emil Lynge var æresmedlem i Atassut men valgte at melde sig ind i Demokraatit i 2007. Han stillede op til kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq i 2008, men blev ikke valgt ind.

Han var søn af kunstneren Hans Lynge.