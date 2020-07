Tidligere anstaltsleder: Svært at forhindre hash

Redaktionen Onsdag, 29. juli 2020 - 17:45

Anstalten i Nuuk kom sidste uge i vælten igen, da en artikel i dagbladet Politiken fortalte, at to af de ni forvaringsdømte fra Herstedvester, der ellers var flyttet til Nuuk, ønskede at rejse tilbage til Danmark for at genoptage deres afsoning. Ifølge Politikens kilder fordi forholdene er »fuldstændig håbløse,« »hashen flyder« og »jungleloven hersker.«

Det er sandt, at der kan komme hash ind i anstalten, medgiver Torsten Kjær Jespersen, der fungerede som leder af anstalten i Nuuk fra november sidste år frem til juni i år.

Det skriver AG.

Men rapporterne om fund af stoffet var ikke alarmerende, anfører han:

- Jeg synes ikke, man kan tillade sig at sige, at det flød med hash, siger han til AG på en telefon fra Herstedvester Fængsel, hvor han nu er tilbage i sin stilling som enhedschef for afdelingen, der huser grønlandsk forvaringsdømte.

Har ingen narkohunde

Torsten Kjær Jespersen forklarer, at da hash er langt dyrere i Grønland end i Danmark, ryger de indsatte mindre end tilfældet er i danske fængsler, i det omfang at der smugles hash ind. Et gram strækker så at sige meget længere i Nuuk end i Herstedvester.

Og når det overhovedet kan lade sig gøre at indsmugle det forbudte stof, hænger det blandt andet sammen med, at kriminalforsorgen ikke har mulighed for at visitere besøgende med hund, som for eksempel politi og toldere har i lufthavnene.

Læs hele artiklen i AG via linket herunder: