Tida Sigurdsdatter Ravn: Kom nu, Mette!

Thomas Munk Veirum Mandag, 04. september 2023 - 11:37

Københavns Byret har godkendt, at Institut for Menneskerettigheder indtræder i sagen, hvor en gruppe juridisk faderløse kræver erstatning fra Danmark.



- Institut for Menneskerettigheder vurderer, at de juridisk faderløse har været udsat for forskelsbehandling både på grund af deres ophav som grønlændere og deres status som børn født uden for ægteskab, skriver instituttet i en pressemeddelelse.



Det er glædeligt, at instituttut går konkret ind i sagen, såvel som instituttet har fulgt processerne allerede fra forarbejdet med lov for juridiske faderløse, siger Tida Sigurdsdatter Ravn, der er tidligere talsmand for juridisk faderløse, og som var med til at starte retssagen.

Vil have retfærdighed

- Instituttet for menneskerettigheder er som bekendt den fornemmeste rådgiver for selve den danske regering, Folketing og rigsfælleskabet som sådan.

Institut for Menneskerettigheder Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder, udtaler om sagen: ”Retsstillingen for de juridisk faderløse i Grønland er efter vores vurdering i strid med menneskeretten og har været det i årtier. De har krav på anerkendelse og på en godtgørelse for krænkelsen.”

- Kom nu Mette (Frederiksen, red.); indse at der bør være lighed og retfærdighed i vores sag. Så kan vi alle undgå en retssag, skriver Tida Sigurdsdatter Ravn i en udtalelse.



Hun uddyber over for Sermitsiaq.AG, at hun mener, at sagen er klokkeklar juridisk, og at staten bør betale erstatning for brud på menneskerettighederne.



Derfor mener hun, at den danske regering med Mette Frederiksen i spidsen bør få afsluttet sagen:

Har fået "papir" på sin far

- Jeg sætter min lid til, at man politisk kommer overens og anerkender sit ansvar. Det vil klæde en socialdemokratisk ledet regering at vise imødekommenhed og rette op på de svigt, tidligere socialdemokratiske regeringer stod bag, og som ingen har rettet op på, siger Tida Sigurdsdatter Ravn.

Hun har været juridsk faderløs i 66 år men har netop denne sommer afsluttet en faderskabssag:

- Jeg har hjulpet mange andre, men ikke fået ført min egen sag, fortæller hun. Efter blandt andet DNA-test er sagen blevet afgjort i retten:

- Endelig fik jeg papir på ham i juridisk forstand, selvom han har været død i 50 år. Det har siden jeg fik besked om hans død og begravelse, været et stort afsavn ikke at møde ham igen som stor eller ung, siger Tida Sigurdsdatter Ravn.

Fem brødre og et nyt mellemnavn

Hun glæder sig dog over, at hun nu har fået fem brødre, og derudover har hun fået tilføjet mellemnavnet Sigurdsdatter efter sin far.

- Jeg har fået dispensation af myndighederne til at hedde det. De gav dispensation af humanitære årsager, lyder det fra Tida Sigurdsdatter Ravn, der glæder sig over at kunne mindes sin far med sit mellemnavn efter de mange års afsavn.