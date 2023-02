Tida Ravn: Vi skal kæmpe for vores ret

Redaktionen Torsdag, 09. februar 2023 - 10:16

- Jeg vil gerne lodde stemningen for om der er andre, der i lighed med mig vil påtage sig et ansvar for at kæmpe for vores rettigheder.

Det siger Tida Ravn, der i en årrække var talsperson for de juridisk faderløse. I forbindelse med sin egen søgen efter en far, sendte hun en klage over at staten i realiteten havde frataget hende retten til en far.

- Jeg klagede over, at staten ikke havde sørget for at jeg havde en far, når nu de bildte os ind i 1953, at vi var ligestillede med danskerne.

Klagen blev sendt til Institut for Menneskerettigheder i Danmark, som imidlertid afviste klagen og begrundede det med, at den ikke kunne behandles, fordi Tida Ravn bor i Grønland.

- Men hvordan og til hvem skal vi så klage, spørger Tida Ravn og påpeger, at det grønlandske Råd for Menneskerettigheder ikke har den kompetence.

