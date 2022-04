Tid til at tjekke selvangivelsen: Min Skat kan dog være ude af drift

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 07. april 2022 - 13:51

Selvangivelsen er nu sendt både elektronisk igennem e-Boks og som brev.

Forsendelsen af den fortrykte selvangivelse sendes sent i år på grund af it-sikkerhedsbruddet på centraladministrationen. Det oplyser Skattestyrelsen.

- På grund af sikkerhedsopdatering af Skattestyrelsens servere, så kan Min Skat i de kommende dage periodevist være ude af drift, det skriver Skattestyrelsen.

Hvis du har rettelser til din selvangivelse, så skal du seneste den 1. maj 2022 sende selvangivelsen. Erhvervsdrivende får dog lidt mere tid, da de skal sende senest den 15. maj 2022, hvis selvangivelsen sker via sullissivik.gl.

Vær opmærksom

Mange borgere har også fået tilsendt en særskilt selvangivelse vedrørende afkast af livsforsikringer og pensionsordninger.

- Afkast fra danske eller udenlandske pensionsordninger skal man nemlig selv opgive på selvangivelsen, da Skattestyrelsen per automatik ikke får alle oplysninger. Det skriver Skattestyrelsen.

Borgere som har pensionsordninger i SISA, Grønlandsbanken eller Bank Nordik, behøver ikke at foretage sig noget, da Skattestyrelsen automatisk får indberettet beløbene fra disse.

Pligt til at modtage på e-boks

Skattestyrelsen gør også opmærksom på, at alle over 15 år har pligt til at modtage breve fra det offentlige i e-Boks. Derfor opfordrer styrelsen til at være opmærksom på at tjekke digital postkasse op sullissivik.gl.

- På e-Boks kan du sætte systemet op til at sende en sms eller en e-mail, hver gang der kommer digital post fra det offentlige. Borgere født før 1950, og andre som er fritaget fra at modtage digital post, vil fortsat få tilsendt deres breve fra Skattestyrelsen via posten. Det oplyser Skattestyrelsen.