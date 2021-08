Min tid i søværnet betyder alt

Redaktionen Søndag, 29. august 2021 - 11:46

En uddannelse i forsvaret er en kæmpe ballast i livet og giver uendeligt mange muligheder. Det fortæller den 46-årige Johnny Mieth, der er født i Narsaq til avisen Sermitsiaq.

Han var en af de første grønlændere, der valgte en karriere i søværnet – og det har ført ham langt i livet.

Efter 14 års ansættelse i søværnet fik han en uddannelse som bygningskonstruktør på forsvarets regning og er i dag medejer og chef for næsten 100 ansatte i bygge- og entreprenørvirksomheden HME i Hornum syd for Aalborg. Virksomheden omsatte sidste år for 140 millioner kroner.

Han undrer sig over, at Naalakkersuisut har sat de grønlandske afprøvninger til værnepligt i stå og dermed gjort det svært for grønlandske unge at få en uddannelse i forsvaret.

Forstår ikke Naalakkersuisut

Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, Naalakkersuisut har gang i. Min uddannelse og militære karriere har betydet alt for mig. Jeg er sikker på, at andre grønlændere også vil have stor glæde af en uddannelse i forsvaret og dermed sikre fremtiden for det grønlandske folk, siger Johnny Mieth til Sermitsiaq.

Johnny Mieth er født i 1975 og er vokset op i Narsaq med en grønlandsk mor og en dansk far.

– Min far syntes ikke, at jeg skulle gro fast i Narsaq, men få en uddannelse. Og da han selv havde været i søværnet, foreslog han, at jeg også prøvede den vej.

Læs hele historien om Johny Mieth i avisen Sermitsiaq. Få adgang her: