Skal ti år i anstalt for Qasigiannguit-drab

Mandag, 18. december 2023 - 14:18

Mandag er der faldet dom i en opsigtsvækkende drabssag.

Drabet skete på åben gade i Qasigiannguit 11. december sidste år, hvor en 61-årig mandlig passager på en ATV blev skudt af en dengang 17-årig mand.

Den 17-årige skød mod flere andre på samme tidspunkt og var derfor også tiltalt for drabsforsøg samt et tilfælde af vold, som fandt sted på et tidligere tidspunkt.

Manden blev fundet skyldig i alt otte forhold og idømmes ti år i anstalt. Den strengest mulige foranstaltning. Den 18-årige har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Det oplyser specialanklager ved Grønlands Politi Lars Petersen til Sermitsiaq.AG.

Tilfældigt offer

Specialanklageren understreger, at det er meget alvorligt, at forbrydelsen skete på åben gade mod tilfældige mennesker. Det har medvirket til, at man er gået efter den længst mulige foranstaltning:

- Forbrydelsen blev begået i det offentlige rum, hvor man skal kunne føle sig tryg, og den tryghed blev der rokket ved, siger Lars Petersen.

Den 61-årige ATV-passager blev dræbt af skud i hovedet, og anklageren vurderer, at det var tilfældigt, at det netop gik udover den 61-årige:

- Han var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, siger Lars Petersen.

Sådan fandt skyderiet sted

Ifølge politiets anklageskrift fandt hændelsen sted på følgende måde 11. december 2022:

Kl. 08.30 skal den tiltalte have sagt at han ville hente en riffel og slå alle deltagerne ved en fest på en adresse i Qasigiannguit ihjel.

Kl 08.45 er manden tiltalt for at have taget sigte og affyret skud ude på gaden med en Savage Remington kal. 22- 250. Skudet ramte jorden tæt på en person, der gik hen ad gaden med sit barn i barnevogn.

Kl. 08.45 er manden også tiltalt for manddrab. Manden skal have råbt "Naak taakku toqutassakka", oversat til dansk; "Hvor er dem jeg skal slå ihjel" eller lignende. Herefter skal manden have affyret "ikke under ti skud" med riflen mod den 61-årige mand, som var passager på en ATV. Et skud ramte manden i hovedet og dræbte ham.

Manden er også tiltalt for at have forsøgt at ramme føreren af ATV uden held.

kl. 09.00 skal manden have affyret yderligere skud mod to personer. Den tiltalte forsøgte også at komme ind på de to personers adresse, hvilket ikke lykkedes, da de havde fået låst hoveddøren og var flygtet til 1. salen.

Kl. 09.00 og 09.15 er manden tiltalt for yderligere to tilfælde af trusler.