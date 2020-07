Thomsen stopper i Halibut Greenland

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 07. juli 2020 - 09:34

Den store stemmesluger ved sidste Inatsisartut-valg Niels Thomsen besluttede sidste år i november at forlade politik, og nu har han netop meddelt bestyrelsen for Halibut Greenland ApS, at han ikke længere ønsker at stå spidsen for fiskeriselskabet.

Bestyrelsens formand Mikael Nathanielsen udtaler på vegne af bestyrelsen følgende:

Beklagelse

- Fra bestyrelsen erfarer vi med beklagelse, at vores direktør opsiger sin stilling. Niels Thomsen har i sin tid som direktør arbejdet godt og loyalt for selskabet. Da Niels Thomsen kort tid efter selskabets etablering blev direktør, har han været frontfigur i selskabets positive udvikling, hvor han altid har lagt vægt på en strategisk tilgang i sit arbejde.

- Da vores selskab er i direkte konkurrence med landets største og offentligt ejede virksomhed, og at vi nogle gange udfordres hårdt og direkte, skylder vi Niels Thomsen en stort tak for at han har styret virksomhed sikkert. Vi vil savne Niels Thomsens faglighed, og personlige mod og store vilje til at konkurrere.

- Fra bestyrelsens side takker vi for de mange års samarbejde og de gode resultater, og ønsker Niels Thomsen alt det bedste, udtaler Mikael Nathanielsen i en pressemeddelelse.

Søger ny direktør

Det oplyses, at man nu går i gang med at finde en ny direktør.

- Det er vores mål at finde frem til en profil, som skal sikre selskabets fortsatte konsolidering og udvikling. Denne proces vil vi håndtere omhyggeligt, hvor Niels Thomsen frem til ansættelsen af en ny direktør vil varetage stillingen.

Niels Thomsen udtaler følgende om sin beslutning:

- Jeg er taknemlig for, at jeg i sin tid fik muligheden for at være direktør for Halibut Greenland, og sender en tak til alle nuværende og tidligere kollegaer. Jeg ønsker også at sende en tak til den nuværende og tidligere bestyrelser, som altid har bakket op om mine idéer til hvordan virksomheden skal drives og hvilke mål vi skulle have.

- Jeg har i årenes løb fået stor erfaring, og har altid bestræbt mig på ydmygt og loyalt at opnå gode resultater. Jeg er glad for, at virksomheden har en afgørende rolle i vores by Ilulissat, og har en betydelig positiv indvirkning på hele branchen her i landet.