Thomsen om exit: Jeg kommer ikke til at kede mig

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 07. juli 2020 - 11:45

I et interview med Sermitsiaq.AG fastslår Niels Thomsen, at han ”ikke kommer til at kede sig”.

-Der er intet dramatisk i min beslutning. Siden 2011 har jeg været direktør for selskabet og nu synes jeg, at tiden er inde til, at der skal ske nogert andet. Ja, jeg mener, at tiden er den rette, oplyser den 37-årige Niels Thomsen til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at han ikke har et andet og nyt job på hånden.

Mange henvendelser

- Jeg har i min tid som direktør fået mange interessante henvendelser og tilbud om job. Disse henvendelser vil ganske givet ikke stoppe, så jeg vil stille og roligt overveje min fremtid, siger den tidligere stemmesluger for Demokraterne ved det seneste Inatsisartut-valg tilbage i april 2018.

Niels Thomsen forlod politik i november sidste år og stoppede samtidig som formand for Demokraterne for at hellige sig jobbet i fiskeriselskabet, der i 2019 leverede et overskud på 6,5 millioner kroner.

Føler sig frisk

- Jeg føler mig frisk til at klare nye udfordringer, og det bliver spændende at se, hvad min beslutning vil føre til i fremtiden, siger Niels Thomsen, der i maj blev valgt ind i bestyrelsen for lufthavnsselskabet Kalaallit Airports.

Niels Thomsen blev student i 2004 og fem år senere cand.scient.adm. fra Institut for Administration på Ilisimatusarfik, hvor han modtog Grønlands Arbejdsgiverforenings pris for flid, dygtighed og god indsats i forbindeldse med studierne. Som ung spillede han på det grønlandske fodboldlandshold og var med til at vinde grønlandsmesterskaberne i fodbold flere gange.