Thomas Møller Olsen overført til Danmark

Walter Turnowsky Fredag, 11. oktober 2019 - 09:39

Thomas Møller Olsen er efter eget ønske blevet overført til Danmark. Det skriver RUV.is.

Han blev 23. november sidste år ved landsretten i Reykjavik idømt 19 års fængsel for drabet på den 20-årige Birna Brjánsdóttir.

Thomas Møller Olsen har selv anmodet om at få lov til at afsone sin straf i Danmark. Ifølge ruv.is imødekom de danske myndigheder 1. oktober dette ønske. Efterfølgende blev han torsdag i sidste uge ledsaget ud af Island af det islandske politi.

Anbragt i Vestre Fængsel

Ifølge RUV's oplysninger blev Thomas Møller Olsen transporteret på et normalt passagerfly mens han var lænket på hænder og ankler. Han blev som den første bragt om bord på flyet, sad bagerst og blev også som den sidste eskorteret ud af flyet igen.

Hans advokat Björgvin Jónsson fortæller til RUV, at Thomas Møller Olsen nu er anbragt på Vestre Fængsel i København. Det er dog uklart om han skal afsone hele sin straf her, da fængslet først og fremmest benyttes til varetægtsfængslinger samt personer der afventer at blive overført til endelig afsoning.

Nægter skyld

Birna Brjánsdóttir forsvandt natten til den 14. januar 2017. Sidste livstegn af hende er en overvågningsvideo, der viser, at hun stiger ind i en Rød Kia, der blev ført af Thomas Møller Olsen og have et andet besætningsmedlem fra Polar Nanoq som passager.

LÆS OGSÅ: Spontan medmenneskelighed

Først efter en uges omfattende eftersøgning blev hun fundet død på en øde kyststrækning. Den 20-årige kvinde var blevet udsat for omfattende vold, men var stadig i live, da hun blev smidt i en elv, hvor hun druknede. Elven bar hende ud i havet.

Thomas Møller Olsen blev varetægtsfængslet 19. januar 2017 og har siddet i fængsel siden da. Han har under hele sagen nægtet sig skyldig.

Overførslen til Danmark har trukket ud, blandt andet fordi de danske myndigheder bad om omfattende oversættelser fra domsbogen.