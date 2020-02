Thinghuus: Rejepriserne er ”forkølede”

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 01. februar 2020 - 13:37

Sidste år faldt rejepriserne pludselig efter flere år på et rekordhøjt niveau.

- Jeg sover bedre nu end for fire, fem måneder siden, fortæller Mikael Thinghuus, der er administrerende direktør for flagskibet Royal Greenland, til Sermitsiaq.AG.

Ingen panik

- Priserne går jo op og ned i vor branche. Man skal passe på ikke at gå i panik, og sidste års fald skete ud fra et relativt højt niveau, fortæller direktøren om Grønlands vigtigste eksport-indtægt.

Han pointerer, at der er flere forskellige former for prissætning af rejer, alt efter om det er kogte og pillede rejer, skalrejer eller på anden måde forarbejdede rejer.

- Prisen kan på samme tid svinge op eller ned inden for de forskellige rejekategorier. Det kan udfordre os i forhold til det interne samarbejde mellem produktionen og salg. Jeg vil betegne prisfaldet sidste år som en alvorlig forkølelse, der endnu ikke er helt væk. Men jeg sover godt om natten for tiden, forsikrer Mikael Thinghuus over for Sermitsiaq.AG.

Russisk konkurrence

Russerne har i de senere år fokuseret langt mere på rejefiskeriet, og de russiske rejefiskere er blevet tildelt langt større rejekvoter, hvilket kan komme til at udgøre en trussel for den grønlandske rejeeksport.

- Vi må håbe, at de russiske rejekvoter holder sig inden for de bæredygtige rammer. Det russiske marked opsluger i dag stort set alle de rejer, som man formår at fiske. Men vi støder da indimellem på russerne på de udenlandske markeder, hvor vi opererer, afslører Mikael Thinghuus.