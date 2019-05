Thinghuus: OK til delvis RG-privatisering

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 13. maj 2019 - 06:43

- Medarbejderne er vant til , at spørgsmålet om en privatisering af Royal Greenland dukker op med jævne mellemrum. Vi er ikke bekymrede over, at Formandens Departement åbenbart kigger på muligheden igen, oplyser Mikael Thinghuus til Sermitsiaq.AG.

Mikael Thinghuus understreger, at det er ejerens beslutning at træffe afgørelse om, hvem der skal eje Royal Greenland. Alligevel vil han på Sermitsiaq.AG’s opfordring gerne udtale sig, om det vil være en god eller dårlig idè med den erfaring og indsigt, han har i virksomheden og ikke mindst branchen.

Delvis privatisering

- Jeg kan sagtens forestille mig, at man kan foretage en delvis privatisering af Royal Greenland. Derimod tror jeg ikke på, at det vil være klogt at sælge hele virksomheden til fremmede investorer, siger Mikael Thinghuus, der har været topchef for Royal Greenland i mere end otte år.

Han forklarer, hvorfor han skelner mellem en delvis og en fuldstændig privatisering.

- Royal Greenland drives med respekt for, at vi bliver nødt til at påtage os et stort samfundsansvar. Det betyder, at der er dele af forretningen, som ikke er så økonomisk fordelagtige som andre. Vi sikrer beskæftigelse rigtig mange steder på kysten, hvor vi har fabrikker, forklarer Mikael Thinghuus og peger på Polar Seafood, som har under en håndfuld fiskefabrikker på kysten og som kan optimere sin forretning under helt andre kommercielle vilkår.

Større overskud var muligt

Han pointerer, at Royal Greenland efter flere år med særdeles flotte resultater på bundlinjen sagtens kunne levere større overskud, men det ville være på bekostning af samfundsansvaret og i sidste ende have en omkostning for landet på mange forskellige parametre.

Han mener, at det vil være skadeligt for Grønland, hvis dette samfundsansvar i landets største indtjenende branche går fløjten, hvis selskabet overtages af investorer, som udelukkende vil skabe den største indtjening på bundlinjen uden at skele til de beskæftigelsesmæssige konsekvenser i bygderne langs kysten.

- Jeg er imidlertid af den fulde overbevisning, at en delvis privatisering, hvor man eksempelvis sælger 25 procent til en pensionskasse eller børsnoterer 25 procent af virksomheden, vil være muligt. Jeg er overbevist om, at man kan agere lige så samfundsbevidst i en sådan konstruktion. Der er investorer, som er villig til at påtage sig et samfundsansvar, fastslår Mikael Thinghuus.

Salgsværdi øget kraftigt

Efter mange års fremgang for Royal Greenland, der har haft succes med at fokusere på fiskeriet i Nordatlanten, er værdien af selskabet blot steget år for år.

- Det vil være et godt tidspunkt, at sælge en del af virksomheden. Det vil ganske givet kunne sikre Landskassen mange millioner kroner, fastslår Mikael Thinghuus, der imidlertid peger på en joker.

- Vi kender jo ikke resultatet af en ny fiskerilov, og så længe fiskeriloven ikke er på plads, så vil man næppe kunne tiltrække investorer, der ville turde at investere i Royal Greenland, mener Mikael Thinghuus om timingen.

Selv om han har siddet for bordenden i direktionslokalet siden januar 2011 har Mikael Thinghuus ikke nogen planer om at søge nye farvande i erhvervslivet.

Betydelige investeringer

- Nu er vi i gang med version 3.0 af vor strategi “The North Atlantic Champion”, hvor vi fokuserer på fiskeriet nær Grønland. Der er fortsat et stykke arbejde, der skal gøres, forklarer topchefen, der afslører, at virksomheden "bestemt skal foretage betydelige investeringer i fiskeriet, produktionsapparatet og salg".

- Jeg er svært glad for at arbejde med Royal Greenland. Det er et meningsfyldt arbejde på flere planer: vi arbejder med fødevarer, og vi arbejder for et land og en befolkning, der har stort behov og gavn for det, vi laver, forklarer Mikael Thinghuus.