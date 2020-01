Thinghuus om virus: Vi lytter til sundhedsmyndighederne

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 27. januar 2020 - 18:48

Corona-virusset har hidtil kostet 80 mennesker livet i Kina, og den har spredt sig til mange andre lande – blandt andet i Europa.

- Vi er ikke blevet påvirket af virus-udbruddet. Jeg skal ikke afvise, at det kan ske, men vore salgskontorer og sushiproduktion til Japan, som foregår i Kina ligger langt fra Wuhan, hvor udbruddet stammer fra, oplyser Mikael Thinghuus til Sermitsiaq.AG.

Følger udviklingen tæt

Han oplyser, at virksomheden naturligvis følger udviklingen meget tæt og vil agere på de meldinger, som sundhedsmyndighederne udstikker.

- Et scenarie kan være, at medarbejdere på vore sushi-fabrikker kan blive smittet, hvilket kan påvirke vor sushi-eksport til Japan. Men man skal huske at bemærke, at de danske myndigheder frarådede danskerne i at besøge Wuhan. Ikke på grund af smittefaren, men på grund af de logistiske problemer med at bevæge sig rundt i området, siger den rejsevante Mikael Thinghuus.

Skal selv til Kina

Han skal selv om fem, seks uger til Kina i forretningsøjemed. En rejse, som han på trods af corona-virus-udbruddet har tænkt sig at gennemføre.

- Jeg har planer om at tage af sted, som situationen ser ud i dag. Myndighederne er heldigvis meget opmærksomme på udviklingen, og hvis de ender med en anbefaling om ikke at rejse til landet, vil jeg naturligvis lytte til deres råd, siger Mikael Thinghuus.

Ingen udskiftning

Han oplyser, at der blandt de kinesiske medarbejdere, som Royal Greenland har ansat på de grønlandske fiskefabrikker, ikke er sæson for udskiftning af arbejdskraften.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har udtalt, at det er for tidligt at klassificere udbruddet af corona-virus som en international sundhedskrise.