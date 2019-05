Theresa May træder tilbage

Ritzau Fredag, 24. maj 2019 - 08:06

Theresa May kunne ikke holde følelserne tilbage, da hun fredag formiddag - efter næsten tre år som britisk premierminister - meddelte, at hun træder af som leder af Det Konservative Parti og dermed også premierminister.

- Jeg forlader snart posten, som det har været mit livs ære at besidde - som den anden kvindelige premierminister, men bestemt ikke den sidste.

- Det gør jeg ikke med sur mine, men med enorm taknemmelighed for at have haft muligheden for at tjene landet, jeg elsker, siger Theresa May, mens stemmen knækker foran embedsboligen Downing Street 10.

May forlader posten som konservativ leder fredag den 7. juni.

Hun bliver der dog, indtil en ny leder og britisk premierminister er fundet. Det ventes at kunne tage adskillige uger.

Mays tid som britisk leder har haft et altovervejende fokus: brexit.

Den 62-årige premierminister overtog i juli 2016 magten i landet, kort efter at briterne havde sagt ja til at forlade EU.

Siden da har hun kæmpet hårdt for at få stemt en aftale igennem i det britiske parlament. May nåede i november 2018 til enighed med EU om en aftale, men den er tre gange blevet stemt ned i det britiske Underhus.

- Jeg har gjort alt, hvad jeg kan, for at overbevise parlamentsmedlemmerne om at støtte aftalen. Desværre er det ikke lykkedes.

- Jeg prøvede tre gange. Jeg mente, at det var det rigtige at være udholdende, selv når det så allersværest ud, lyder det fra May.

Mays afsked ventes at besværliggøre den fastlåste brexitsituation.

Den kommende britiske leder kan ifølge nyhedsbureauet Reuters meget vel blive en, der går ind for et hårdere brexit end May.

Dermed er der lagt op til flere store slag mellem Storbritannien og EU.

Processen med at få valgt en ny konservativ leder og premierminister begynder i ugen, der kommer efter Mays afgang den 7. juni.