Theresa May sonderer mulighederne for ny brexitplan

Ritzau Torsdag, 17. januar 2019 - 06:36

Den britiske premierminister, Theresa May, står over for et politisk dødvande torsdag, hvor hun skal sondere mulighederne for en ny brexitplan.

Efter at have overlevet en mistillidsafstemning i kølvandet på det historiske nederlag for hendes EU-tilbagetrækningsaftale har May appelleret til partilederne i oppositionspartierne om at mødes for at drøfte situationen.

Drøftelserne på tværs af partierne skal føre til fremlæggelsen af et alternativt forslag, som May vil fremlægge i parlamentet mandag.

Men hendes politiske modstandere har fremlagt en liste med krav, som skal opfyldes, hvis de skal samarbejde - blandt andet vil de have udelukket muligheden for, at Storbritannien forlader EU den 29, marts uden nogen aftale overhovedet.

Den trængte konservative regeringsleder har erkendt, at den aftale, som hendes regering fik forhandlet på plads med EU er blevet forkastet meget eftertrykkeligt - med det største regeringsnederlag nogensinde i nyere historie.

Aftalen blev forkastet af 432 parlamentsmedlemmer, mens kun 202 stemte for.

- Nu har parlamentarikerne gjort det klart, hvad de ikke ønsker. Vi må så alle arbejde konstruktivt sammen, hed det i en tv-tale, som May holdt til nationen onsdag aften efter at have vundet tillidsafstemningen i parlamentet knebent.

Hun indledte allerede møder senere onsdag med skotske nationalister, nationalister fra Wales og de proeuropæiske Liberale Demokrater.

Men lederen af det store oppositionsparti Labour, Jeremy Corbyn, meldte ud, at han kun vil mødes med premierminister, hvis hun én gang for alle kan fjerne muligheden for, at det kommer til en britisk udtræden af EU uden en aftale.

May udtrykte skuffelse over Corbyns udmelding, men hun pointerede, at hun var "skuffet" over Corbyns beslutning. Hun understregede, at hendes parti holder døren åben for forhandlinger med Labour.