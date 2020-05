Teststrategi intensiveres: Indrejsende skal re-testes

redaktionen Søndag, 03. maj 2020 - 15:27

Det vil fra mandag være en forudsætning, at man fortsat accepterer at blive testet før afrejse fra Danmark, og samtidig at man nu også lader sig re-teste på 5. dagen efter indrejse.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse. Karantænebestemmelser opretholdes endvidere, så indrejsende vil skulle blive i hjemmekarantæne de første 14 dage efter ankomsten til Grønland.

Derudover opfordres alle indrejsende, pårørende og andre kontakter til indrejsende til straks at henvende sig til sundhedsvæsenet ved tegn på coronasmitte med henblik på at blive testet.

- Med den interne åbning af Grønland ser vi et stærkt øget behov for nødvendig indrejse, særligt fra erhvervslivet, hvis aktivitet er øget. Med øget indrejse stiger risikoen for ny smitte tilsvarende, og ét værktøj at undgå en epidemi er øget testning af de indrejsende. Vi vil meget gerne finde dem inden de smitter andre. Derfor indfører vi re-tests af indrejsende på 5. dagen, samtidig med at de 14 dages karantæne fastholdes, siger landslæge Henrik L. Hansen i pressemeddelelsen.

Teststrategien er således: