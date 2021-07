Testcenter oprettes i Qaqortoq

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 15. juli 2021 - 14:29

Den seneste uge er der konstateret seks smittede i Qaqortoq.

Af dem er tre blevet smittet ved en Tomba-koncert i Rockhouse fredag den 9. juli. 250 gæster er nu sendt i karantæne og skal testes.

- Da der er smitteudbrud i Qaqortoq og stor risiko for smittespredning opretter vi et testcenter i Qaqortoq. Vi ved endnu ikke, hvor centeret skal ligge, men sygeplejersker skal stå for testning, fortæller Naalakkersuisoq for sundhed, Kiista L. Fencker under et pressemøde torsdag, hvor Naalakkersuisut gjorde status på udvikling af corona-situationen.

Kapacitet presset

De seneste tests har vist sig at være negative. Men testkapaciteten i Qaqortoq er udfordret, hvilket betyder, at flere endnu ikke har fået svar på deres test.

- På nuværende tidspunkt er der 150 tests, der ligger i Narsarsuaq, og som skal sendes til Nuuk. Testsvar fra Qaqortoq vurderes at være omkring to dage forsinket. Testkapaciteten er presset, oplyste formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede under pressemødet.

Dårligt vejr og tekniske udfordringer med flyet er skyld i, at 150 tests nu er strandet i Narsarsuaq. Der arbejdes på at sende disse til Nuuk hurtigst muligt.

For at gøre testning af personer i Qaqortoq, hvor der er risiko for yderligere smittespredning, lettere, åbnes et testcenter.

Det er endnu ikke oplyst, hvornår testcenteret i Qaqortoq åbnes.