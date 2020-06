Testcenter åbner i Københavns Lufthavn

Redaktionen Mandag, 15. juni 2020 - 07:12

Mandag den 15. juni åbner et nyt testcenter i Københavns Lufthavn, hvor rejsende til Danmark kan blive testet for coronavirus. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Det nye testcenter i Københavns Lufthavn er et frivilligt tilbud til danskere og rejsende til Danmark, som ønsker at blive testet for coronavirus.

- Vi er glade for, at Danmark gradvist åbner sig mod omverdenen, og vi er parate til at teste danskere og rejsende, så vi kan skabe tryghed for alle, der skal igennem lufthavnen, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Det nye testcenter er led i den nationale teststrategi under Testcenter Danmark. Testcenteret i lufthavnen drives af Region Hovedstadens Akutberedskab i samarbejde med Københavns Lufthavn.

Ser frem til at tilbyde rejsende coronatest

I Københavns Lufthavn ser administrerende direktør Thomas Woldbye frem til, at danskere og rejsende til Danmark kan blive testet for coronavirus i lufthavnen.

- Som lufthavn vil vi gerne bidrage til at sikre en stærk indsats for at begrænse smittespredning i Danmark. Det er derfor glædeligt, at myndighederne har taget dette initiativ, og at vi nu kan tilbyde de rejsende at blive testet for coronavirus hurtigt og nemt i lufthavnen, siger Thomas Woldbye.

Testcenteret er placeret i lufthavnens område. Der er ingen tidsbestilling, det er gratis, og podningen tager cirka fem minutter. Danske borgere kan få podesvar på sundhed.dk inden for 1-2 døgn, mens udenlandske borgere vil blive kontaktet, hvis der er tale om et positivt testsvar. I tilfælde af et positivt testsvar opfordres borgerne til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for selvisolation og kontaktopsporing.

