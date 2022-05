Tesfaye udnævnt til ny justitsminister

Ritzau Mandag, 02. maj 2022 - 06:58

Det er en driftsikker minister, som overtager Justitsministeriet, når Mattias Tesfaye (S) overtager efter Nick Hækkerup (S).

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) mandag foran Amalienborg i København, hvor hun har præsenteret nye ministre for dronningen.

- Det er en driftsikker minister, vi får som justitsminister, og det skal det være, siger hun.

Justitsministeriet spiller en særlig rolle i Grønland, da ministeriet blandt andet har ansvaret for politi og retsvæsen, som er dansk ansvarsområde.

Mattias Tesfaye har siden 2019 været udlændinge- og integrationsminister, men skifter ministerium, efter at Nick Hækkerup har besluttet at træde ud af politik og begynde som direktør i Bryggeriforeningen.

Mette Frederiksen siger, at hun er meget, meget ærgerlig over, at Nick Hækkerup har besluttet at stoppe som justitsminister.

- En justitsminister er meget, meget vigtig i regeringen, siger hun.

- Nick Hækkerup har været i dansk politik i 20 år, og på et tidspunkt er man nået til et punkt, hvor man ikke vil det mere, og det har jeg respekt for.