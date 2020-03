Terror-analyse omtaler Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 24. marts 2020 - 09:16

CTA løfter en advarende pegefinger i sin seneste terroranalyse, der er blevet lavet i marts, når det gælder det grønlandske samfund og terrortruslen.

Godt nok er terrortruslen ”begrænset”, men CAT tilføjer følgende:

- Militant islamistisk eller politisk ekstremistisk propaganda kan dog også påvirke personer i Grønland til at begå voldelige handlinger. Socialt marginaliserede og sårbare unge kan være særligt modtagelige over for radikalisering, står der i rapporten.

Nem adgang til våben

Desuden understreges det, at der er nemmere adgang til våben og sprængstoffer i Grønland sammenlignet med Danmark og Færøerne.

- … kan efter CTA’s vurdering øge kapaciteten til at gennemføre terrorangreb med stor skadevoldende effekt, lyder det.

CTA CTA er et fusionscenter, hvis medarbejdere stammer fra fem danske myndigheder: Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste, Udenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

Færøerne

Terrortruslen mod Færøerne er lighed med Grønland vurderet til at være ”begrænset”, men her bliver det nævnt at politiske enkeltsager kan udløse terror.

- Militant islamistisk eller politisk ekstremistisk propaganda kan påvirke personer på Færøerne eller tilrejsende til at begå voldelige handlinger, der kan karakteriseres som terror. Dette kan også være udløst af politiske enkeltsager som f.eks. dyrevelfærd.