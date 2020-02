Tele: Nu skal satellit-kunderne forkæles

Søren Rasmussen Søndag, 23. februar 2020 - 12:43

- De seneste år har vi med store investeringer i søkabel og radiokæde sikret en bedre internetoplevelse for ca. 92 procent af befolkningen. I de kommende år vil vi fokusere mere på de otte procent af vores kunder, som bor i satellitområderne.

Flemming Drechsel, Wholesaledirektør i TELE-POST, ser frem til snarlige forbedringer af den digitale infrastruktur i Østgrønland. Med ny leverandør af satellitkapacitet og betydelige investeringer i det lokale transmissionsnet kan borgere, institutioner og virksomheder i Tasiilaq og de fem bygder se frem til langt bedre internethastighed end i dag.

- I efteråret 2020 vil vi bygge en ny jordstation og desuden modernisere vores eksisterende antenne i Tasiilaq. Et år senere, i efteråret 2021, kommer turen til Ittoqqortoormiit, hvor der også skal bygges en ny jordstation.

Ny satellit

Qaanaaq-området, miner og fåreholderne kan på lidt længere sigt også se frem til forbedringer. Tele-Post har for nylig indgået et nyt samarbejde om kapacitet på en helt ny satellit, der er ved at blive bygget, og som er designet til at have næsten fuld dækning over Grønland. Når denne satellit om knap tre år er i drift, vil Tele-Post kunne nå ud med hurtigere forbindelser til alle satellitkunder i hele landet.

- Vores kunder i satellitområderne har naturligvis samme ønske om hurtigt internet som alle andre. Men især ”streaming” fra Netflix, Viaplay, YouTube og lignende tjenester er en stor belastning for netværket, og selv de bedste satellitløsninger vil ikke kunne give helt samme kundeoplevelse som de steder, der har forbindelse til søkablet. Med dette initiativ forventer vi dog at opnå ca. fem gange mere internetkapacitet end i dag. Det vil gøre det muligt at tilbyde meget bedre internetabonnementer, forventer Tele-Posts wholesaledirektør.

Direktøren vil dog endnu ikke løfte sløret for, præcis hvordan internetprodukterne til satellitkunderne kan komme til at se ud.

Øget kapacitet

Virksomheder og offentlige institutioner i satellitområdet har også et stort ønske om mere kapacitet og mindre forsinkelse af signalet (såkaldt ’latency’) i deres netværk. Med den eksisterende satellitteknologi er der ikke udsigt til ændret latency, men i forhold til kapacitet bliver det altså snart mærkbart bedre.

Som konsekvens af de nye investeringer forventer Tele-Post også, at private firmaer vil få mulighed for at udbyde internetprodukter i satellitområdet, lige som det allerede ses andre steder i Grønland.

Hvem skal betale for de planlagte investeringer?

- Tele-Post har ansvar for telekommunikation i hele landet, og derfor ser vi det som en samfundsforpligtelse at gøre, hvad vi kan for satellitkunderne, på trods af det økonomisk ikke kan løbe rundt. Der er ingen udsigt til overskud på at levere telekommunikation til satellitområdet, men vi ønsker ikke at sætte priserne op. Set fra kundernes side er internet jo både bedre og billigere i resten af Grønland. Det har derfor været en hjælp i vores investeringsbeslutning, at Kommuneqarfik Sermersooq, som er vores største kunde i Tasiilaq, og som har oplevet store udfordringer med deres forbindelser, har besluttet at prioritere ekstra midler til at opnå en mærkbar forbedring. De har naturligvis haft fokus på at få løst kommunens egne behov, men bidrager dermed til en løsning, som i sidste ende vil komme alle satellitkunder til gode.

Hvad fremtiden rummer

Investeringerne i 2020-2021 skaber en markant forbedring for de cirka 3.000 kunder, der er bosat i Østgrønland, men det er kun første skridt. I begyndelsen af 2023 ibrugtager Tele-Post kapacitet i en ny satellit, som vil have dækning over det meste af Grønland.

Tele-Post forventer dog at få flere muligheder for at skabe forbedringer i fremtiden:

Flere kapitalstærke firmaer, bl.a. Telesat fra Canada og amerikanske OneWeb, planlægger at sende sværme af små kommunikations-satellitter i kredsløb mindre end 1.000 km fra Jorden. Disse satellitter vil svæve hurtigt hen over himmelen, men får en indbyrdes afstand, så der konstant vil være en satellit inden for synsvidde. Til sammenligning er de nuværende almindelige kommunikationssatellitter placeret på en fast position ca. 36.000 kilometer over ækvator.

Signal-forsinkelse reduceres

- Vi følger nøje udviklingen af de nye satellittyper, da de med deres helt anderledes bane omkring jorden har potentiale til at give optimal dækning over alt i Grønland. Samtidig vil den korte afstand reducere forsinkelsen af signalet. Det store spørgsmål er dog, hvornår et system er klar – med pålidelig dækning og høj kapacitet. Satellitfirmaerne håber på, at det allerede kan blive i 2021-2022. Det er dog vores erfaring, at sådanne projekter, som involverer nyskabende teknologi kan blive forsinket, ofte i årevis. Prisen er selvfølgelig også en vigtig og endnu ukendt parameter. Derfor har vi foreløbig valgt en løsning, som allerede i år vil forbedre internetoplevelsen i Tasiilaq-området, og senere til de øvrige satellitkunder. Vi skal også nok være klar til at gribe muligheden, når de nye satellittyper går fra at være spændende projekter til et realistisk alternativ, afslutter Flemming Drechsel.

