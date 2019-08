Telefonrådgivning på østgrønlandsk

Walter Turnowsky Torsdag, 15. august 2019 - 14:34

Fremover kan personer fra Østgrønland få rådgivning på deres eget sprog.

Tusaannga får nemlig en enhed med forankring i Østgrønland, der som et supplement til Tusaannga i første omgang have en åbningstid på to gange to timer om ugen.

Ligesom med det øvrige Tusaannga kan man henvende sig med tanker om for eksempel selvmord, vold og seksuelle overgreb.

Længere åbningstider

Derudover udvider Tusaannga åbningstiderne ganske betydeligt. Hidtil har åbningstiden være fra klokken16 til 22. Fremover bliver det fra 9 til 22 i hverdagene og 16 til 04 i weekenderne.

Tusaannga åbnede i februar og erstattede flere forskellige rådgivingslinjer.

- Vi kan konstatere, at Tusaannga allerede nu udfylder et behov hos borgerne. På baggrund af de erfaringer, udvider vi derfor Tusaanngas aktiviteter, således Tusaannga bliver endnu mere udbredt og tilgængeligt for børn, unge og familier i hele landet, siger naalakkersuisoq for sundhed og sociale anliggender, Martha Abelsen (S) i en pressemeddelelse.

Flest henvendelser fra Nuuk

Ydermere vil man styrke informationsindsatserne om Tusaanngas blive styrket, således at flere borgere bliver bekendte med Tusaanngas muligheder for at hjælpe. Denne informationsindsats skal målrettes bygder og yderdistrikter.

- Borgere skal både kende til og henvende sig til Tusaannga, så vi kan komme nogle af deres problemstillinger til livs. De skal vide, at der eksisterer muligheder for hjælp, og at vi kan fortælle dem hvor de kan få det, siger Martha Abelsen.

Siden Tusaanngas åbning har der været 498 henvendelser, hvoraf størstedelen har været fra personer bosiddende i Nuuk.

Man kan ringe til Tusaannga på 801180 eller sende SMS til 1899.