Tele-Post: Alle SMSer er gået igennem

Walter Turnowsky Mandag, 25. februar 2019 - 10:15

Tele-Post har nu gennemgået deres systemer, og herfra er meldingen, at alt har fungeret upåklageligt under afstemningen ved Melodi Grand Prix lørdag eftermiddag.

- Der har ikke været fejl eller udfald på systemet hos os. Vi linker SMSerne videre til 1212-nummeret, og her har alt fungeret som det skal, fortæller kommunikationsmedarbejder Paarnaq Hansen til Sermitsiaq.AG.

Umiddelbart efter udsendelsen reagerede mange seere fra Grønland, fordi de ikke havde modtaget en bekræftelse på, at deres stemme var blevet registreret. Det fik straks Tele-Post til at gå i gang med at undersøge, om der har været fejl på systemet. Men nu kan det altså fastslås, at dette ikke har været tilfældet.

DR har ligeledes undersøgt systemerne i deres ende, og herfra lyder meldingen, at alle stemmer er blevet registreret. De sene SMS-svar skyldes, at man ikke ønsker at overbelaste systemet under afstemningen.