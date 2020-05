Tele-Post: Så kører det – for de fleste

Der er to modem, som Tele-Post tilbyder til kunderne. Her kan du se, hvor resetknappen ligger på de to modem.

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 10. maj 2020 - 12:53

Så kører det for 99,5 procent af Tele-Posts kunder. Den resterende 0,5 procent volder dog problemer for Tele-Post. Disses wifi-forbindelse er endnu ikke genetableret, og nu beder Tele-Post kunderne om at prøve at resette deres modem.

- Wifi-forbindelserne er nu genetableret, men der kan være få modem tilbage, hvor kommunikationen stadig fejler, lyder det fra Tele-Post.

Kommunikationsmedarbejder Julie Rademacher forklarer, at den første lange stykke tid ikke har været nødvendigt for kunder at resette deres modem.

Sådan gør du

Det er først nu, det kan hjælpe at resette, altså nulstille, for at se, om dette hjælper.

Resetknappen er placeret på modem alt efter, hvilket mærke kunden har.

Her er Tele-Posts trin-for-trin guide til reset af modem:

Knappen reset holdes nede med en kuglepen eller lignende i ca. 20 sekunder. Dette gøres imens modem er tændt og tilsluttet. På lamperne kan man se, at modem genstarter da disse lyser op og slukker. Når power-lampen er tændt som den eneste betyder det, at modem er nulstillet og genstarter. Hvis reset er gået i orden vil Wifi/WLAN-lampen lyse.

Hvis denne proces over al forventning ikke virker, bedes kunder tage kontakt til Tele-Posts kundeservice fra i morgen klokken 9.00.

- Hvis reset ikke virker, kan være nødvendigt at få et nyt modem, lyder det.

Et teknisk nedbrud gav Tele-Post problemer med det system, som styrer modem og giver wifi forbindelser. De sidste fire dage har wifi-kunder oplevet svagt eller helt ingen wifi.