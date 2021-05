Tele-Post: Nye søkabler på vej

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 05. maj 2021 - 11:47

Over de næste fire år vil Tele-Post investere et milliardbeløb, der blandt andet skal sikre, at Grønland ikke teledatamæssigt går i sort og er lukket land for omverdenen.

For at øge forsyningssikkerheden er det nødvendigt at se på hele tele-infrastrukturen og etablere parallelle linjer, så eksempelvis et overrevet søkabel ikke lukker Grønland fra at kommunikere med omverdenen. Ja, manøvren handler om at kunne switche over på en parallel datalinje, hvis den ene linje svigter af en eller anden grund.

Forsyningssikkerhed

- Forsyningssikkerheden er blevet utrolig vigtig. Samfundet er blevet mere og mere afhængig af, at vi ikke oplever nedbrud. Vi så for nogle år siden, hvilke konsekvenser overrevne søkabler havde ikke blot for os, men for samfundet. Det er forklaringen på, at vi nu ser på, hvor vi kan etablere et nyt søkabel, oplyser Tele-Posts administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen til Sermitsiaq.AG.

Der er tale om et flere hundrede kilometer langt søkabel, og hvor man nu vil gå i gang med at analysere, hvor havbundsforholdene til at lægge søkablet er bedst.

Lånefinansiering

Tele-Post-direktøren oplyser, at investeringsrammen på en milliard kroner ikke alene kan hentes over driften.

- Med en investering af den størrelse skal vi ud på lånemarkedet. Hvor stort beløb, vi ender med at skulle låne, er for tidligt at fastslå, oplyser direktøren.