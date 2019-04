Tele-Post: Nye problemer rammer søkabelreparation

redaktionen Onsdag, 10. april 2019 - 16:55

- I den seneste periode har skibet forsøgt at gennemføre reparationen nord for Qaqortoq, men har i dag, onsdag, måttet opgive, da der er varsel om hårdt vejr.

Det skriver Tele-Post i en pressemeddelelse. Operationen har lidt under hårdt vejr, og har i sine gentagne forsøg på at gennemføre arbejdet mistet en del vigtigt udstyr.

Reparationsskibet vil sejle til Canada, hvor det vil få erstattet det mistede udstyr og udskifte mandskab, meddeles det.

Reparation på senere tidspunkt

- Dette er rigtig ærgerlige nyheder for vores kunder både i Syd- og Nordgrønland, der venter på at få deres normale forbindelse tilbage. Vi har dog brug for ordentligt vejr og nødvendigt udstyr til reparationerne, og derfor er der ingen anden mulighed end, at bruge den kommende periode med ustabilt vejr i Sydgrønland til at sende skibet til Canada. Vi har fuldt fokus på at få skibet tilbage hurtigst muligt, så det kan udføre det nødvendige arbejde i både nord og syd så hurtigt så muligt, siger administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen, i pressemeddelelsen.

Teleselskabet vil sammen med eksterne eksperter lave en ny tidsplan for, hvornår søkabelreparationerne kan fortsætte.

Mens skibet har arbejdet på søkablet har internetforbindelserne for privatkunder i Sydgrønland været slukket. Nu hvor søkabelreparationen er afbrudt, kan Tele-Post igen tænde for søkablet til Island. Privatkunderne kan derfor forvente at have internetforbindelse igen fra onsdag aften.