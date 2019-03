Tele-Post: Vi har fundet nyt brud på søkablet

redaktionen Onsdag, 13. marts 2019 - 11:15

- Der er desværre endnu et søkabelbrud 70 kilometer nord for Sisimiut. Det er endnu uvist hvad der har forårsaget bruddet.

Det skriver Tele-Post i en pressemeddelelse.

Søkabelbruddet undersøges nu sammen med eksperter fra IT Telecom, og den præcise årsag kan først anslås med sikkerhed, når kablet er inspiceret.

Tre søkabelbrud

- Det betyder, at kunder nord for Sisimiut fortsat være ramt af langsomt internet, da deres forbindelser stadig kører gennem radiokæden fra Aasiaat til Sisimiut. Man skulle tro, at det var fuldstændigt utænkeligt med tre søkabelbrud på én gang, men ikke desto mindre er det den situation, som har ramt os lige nu. Hele holdet fra Tele-Post med hjælp fra internationale eksperter gør alt hvad der er muligt for at udbedre de sidste to skader hurtigst muligt, siger administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen i pressemeddelelsen.

Tele-Post

Søkablet syd for Sisimiut blev som planlagt færdigrepareret natten til onsdag, men har ikke mulighed for at sejle til det nyfundne søkabelbrud nord for Sisimiut på grund af is.

Dårligt vejr

- Der er meget tæt is nord for Sisimiut, og det ser ikke ud til, at det kommer til at rykke sig foreløbigt. Vejrsituationen i Sydgrønland viser, at der vil være kraftig storm de næste dage, og dermed kan skibet ikke foretage reparationen ud for Qaqortoq. Det betyder, at skibet sejler til Nuuk for at afvente en bedring i nord eller syd. Så snart forholdende tillader det, vil skibet straks påbegynde næste søkabelreparation, lyder det fra det selvstyreejede teleselskab.