Tele-Post: Fuldt fokus på satellit-området

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 03. januar 2021 - 14:31

Den usikkerhed, som corona-pandemien har skabt, præger også det store selvstyreejede selskab Tele-Post, fortæller den administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen til Sermitsiaq.AG, da han bliver bedt om at gøre status for 2020 og desuden kigge ind i 2021.

- De økonomiske effekter har umiddelbart været både positive og negative for selskabet, og vores forventninger til 2021 er generelt gode, men det er klart, at coronaen fortsat kan påvirke både leverancer, og at det er langt mere besværligt i nuværende situation, at specialister og medarbejdere med særlig teknisk viden skal flyves ind for at sikre og udbygge teleinfrastrukturen, oplyser topchefen, der også peger på, at posten er ramt af de færre flyafgange.

- Så som virksomhed forbereder vi os på det værste for at kunne sikre den kritiske infrastruktur, og vi håber det bedste for alle, lyder det fra færingen, der har stået bag store og gennemgribende tiltag, hvor et nyt søkabel fra Nuuk til Diskobugten hører til en af de største investeringer.

Fokus på satellit-området

Kristian Reinert Davidsen ridser følgende tiltag op, der har skabt en forandring for kunderne:

- I de sidste år har vi udbygget teleinfrastrukturen, sikret adgang til 4G og flatrate Tusass Internet til over 92 procent af befolkning og sænket priser med over 25 procent i foråret.

- Og nu er vores fokus at sikre bedre forbindelser til satellitområderne, fortæller direktøren, der har en forventning om, at borgerne i Tasiilaq i begyndelsen af det nye år vil blive præsenteret for nye produkter som konsekvens af en forbedret satellitdækning.

En ny jordstation i Ittoqqortoormiit hører også til en af de større opgaver, som teleselskabet vil bakse med i det nye år.

Ekstreme betingelser

Kristian Reinert Davidsen finder det unikt, ”at vi trods det hårde arktiske klima under ekstreme vejr- og vindforhold leverer forbindelser til hele landet hver dag”.

- Det er vi stolte af i dag, og vi vil arbejde hårdt for også i fremtiden at levere disse forbindelser og åbne et helt nyt hav af digitale muligheder for alle i Grønland, siger han.