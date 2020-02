Tele-Post: Forbindelserne er genetableret i Nanortalik-området

redaktionen Torsdag, 06. februar 2020 - 11:32

- Takket være bedre vejrforhold samt en stærk og velplanlagt indsats af teknisk team og Sermeq Helicopters, lykkedes det os allerede at nå ud til radiokæden onsdag sidst på dagen og reparere skaderne.

Det oplyser beredskabschef hos Tele-Post Kim Hammond Zinck til selskabets hjemmeside, efter det er lykkedes at genetablere forbindelserne i Nanortalik og i de nærliggende bygder onsdag aften.

En masse test

En alarm tirsdag nåede at advare om, at strømmen ville gå ud forårsaget af et nedbrud. Tele-Posts teknikere stod straks klar med en helikopter, men dårlige vejrforhold forhindrede teamet i at nå fra Qaqortoq og ud til radiokæden for at reparere skaden før strømmen gik og afbrød alle forbindelser til området.

- Vi kørte en masse test før radiokæden kan klarmeldes og meddele, at alle forbindelser er sikret. Vores tekniske team stod klar og vi fik hurtigt og effektivt kommunikeret direkte ud til kunderne, at forbindelserne ville blive afbrudt. Selv om vi mødte udfordringer i en svær situation, så klarede vi det så godt vi kunne, og det er jeg stolt af, lyder det fra Kim Hammond Zinck.