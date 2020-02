Tele-Post: Alle forbindelser kan afbrydes fra Nanortalik og sydover 

redaktion Tirsdag, 04. februar 2020 - 17:43

- Alle forbindelser kan afbrydes fra Nanortalik og sydover indenfor et halvt døgn.

Sådan skriver det selvstyreejede teleselskab i en pressemeddelelse.

Det sker efter teknisk nedbrud i en radiokædestation ved Nanortalik. Derfor kan teleselskabet afbryde al kommunikation i Nanortalik samt bygderne, Tasiusaq, Narsaq kujalleq og Aappilattoq, samt Ikerassassuaq.

Vil påvirke al kommunikation

Området er påvirket af dårligt vejr, der lige nu forhindrer teknisk team at nå frem, oplyses det.

- Desværre ser det ikke ud til at være muligt at nå at reparere fejlen på grund af dårligt vejr og forbindelserne vil efter stor sandsynlighed derfor blive afbrudt, meddeler Tele-Post.

Udfaldet vil påvirke al kommunikation til og fra Nanortalik og sydover, hvis Tele-Posts tekniske team ikke får udbedret fejlen inden da.

- Vi gør i øjeblikket alt, hvad vi kan for at sikre alle, at forbindelserne kommer op at køre igen, men er udfordret af vejrmæssige forhold. Vi informerer løbende omkring dette på vores hjemmeside, medier og SMS, lyder det fra Tele-Post.