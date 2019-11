Tele-Post: Dårlige forbindelser fra Upernavik og nordpå

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 26. november 2019 - 13:06

- Upernavik og nordpå er ramt.

Det skriver Tele-Post i en pressemeddelelse, efter det dårlige vejr har medført reducerede radiokædeforbindelser fra og med Upernavik og nordpå.

Teleselskabet omlægger nu så hurtigt som muligt trafikken til satellitforbindelser, men tjenester vil fortsat være ramt og hastighederne nedsat.

Reparation af radiokæden

- Der er meget begrænset kapacitet på satellitforbindelserne, der fungerer som backup, imens radiokæden bliver repareret, hvilket er årsagen til at restriktioner kan blive indført. Den begrænsede kapacitet, der er til rådighed, vil i første omgang blive brugt til at sikre tale og samfundsvigtige services såsom kystradio, meddeles det.

Teknik og IT direktør hos Tele-Post Jonas Hasselriis siger:

- Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre forbindelserne igen kan komme op at køre fra og med Upernavik og nordpå, og vi beklager de forstyrrelser dette giver kunderne. Vores dygtige medarbejdere arbejder hårdt på at genoprette alle forbindelserne og håber, at vejret vil være med os.