Tele-Post slukker for internettet

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 03. maj 2019 - 17:51

Den digitale forbindelse til omverdenen bliver midlertidigt afkoblet lørdag klokken 03.00 frem til lørdag formiddag klokken 11.00.

Det skriver Tele-Post i en pressemeddelelse.

Storstilet reparation

- I New Haven, nord for New York, er en kabelfordeler gået i stykker og skal repareres i nat. Hvis der ikke samtidig var en søkabelfejl i syd, ville Tele-Post have omlagt trafikken igennem søkabelbenet fra Island, hvor man så kunne have bevaret forbindelsen. Dette er desværre ikke muligt i den nuværende situation. Derfor vil al forbindelse til internettet blive slukket, oplyser teleselskabet.

Det meddeles, at betalingsterminalerne i alle forretninger vil ikke have forbindelse til netværket. Selskabet råder borgerne til at hæve kontanter, da det ikke vil være muligt at bruge betalingsterminalerne fra klokken 03.00 frem til 11.00.

Ingen 3G eller 4G

Private kunder i Sydgrønland med et DSL Internet i hjemmet og satellitkunderne i Øst- og Nordgrønland vil ikke blive ramt af reparationen.

- Dog vil resten af Grønland opleve, at internetforbindelsen er slukket. Alt telefoni og nød- og sikkerhedskommunikation vil virke som det plejer. Mobil kunder i hele landet, vil ikke kunne tilgå internet, hverken med 3G eller 4G, lyder det fra Tele-Post.

Roaming vil også blive ramt idet Tele-Posts kunder i udlandet ikke vil kunne bruge deres grønlandske mobil nummer i udlandet i tidsrummet. På samme måde vil udenlandske mobilkunder i Grønland heller ikke fungere. For begges vedkommende gælder dette både telefoni, SMS/MMS og Internet brug.