Tele-Post skælder ud på canadierne

Redaktionen Onsdag, 08. maj 2019 - 15:32

Store dele af Grønland oplevede igen i nat, at internettet var nede størstedelen af tiden fra kl. 01.30 til kl. 06.00.

Årsagen var omlægninger i netværket i Canada, oplyser teleselskabet på deres hjemmeside.

Det er således omlægninger hos samme leverandør som førte til, at internettet var nede natten til søndag og i nat.

Tele-Post erkender, at omlægninger og opgraderinger kan være nødvendige i et netværk. Desuden ville kunderne ikke være berørt, hvis Tele-Post ikke samtidig var ramt af brud på søkablet.

Uacceptabelt

- Vi vil pointere for vores leverandør at det er uacceptabelt, at Tele-Post og derved kunderne i Grønland får en alt for kort eller slet ingen varsel. Vi har indledt en dialog med vedkommende leverandør, hvor disse forhold kritiseres kraftigt, siger teknik og IT direktør Jonas Hasselriis.