Tele-Post sætter navn på ny direktør

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 20. juli 2021 - 07:47

Digitaliseringen stiller nye krav til Tele-Post, der har omdefineret sin postforretning med en helt ny division, der blandet får til opgave at optimere håndteringen af pakkepost som konsekvens af den stigende handel på internettet.

Administrerende Direktør i Tele-Post Kristian Reinert Davidsen glæder sig over, der er fundet en stærk profil med stærk faglig baggrund, som kender det grønlandske samfund, taler flere sprog og med flere års ledelseserfaring kan bringe den nye division gennem den forandringsproces, der skal til for at sikre Tele-Post og hele landet kan komme på toppen af den digitale bølge, som det formuleres i en pressemeddelelse fra det selvstyreejede teleselskab.

Glæder sig

Lars Borris Pedersen starter i det nye job den 1. september og siger:

- Jeg har mod på at stå i spidsen for transformationen og sikre en mere moderne post service i den digitale tidsalder. Og jeg glæder mig til at blive en del af Tele-Post’s stærke team og brænder for logistik, men ser også frem til at sikre større mulighed for e-handel og skabe nye muligheder for hele landet.

I Royal Arctic Line var Lars Borris Pedersen ansat som CCO, Chief Commercial Officer, der dækker over kundeservice, bookingkontor, spedition, Key Account Management og salg.

Tilbage i foråret fratrådte den mangeårige postdirektør Per Svendsen. I de senere år er antallet af brevforsendelser faldet markant, men omvendt er pakkeposten steget på grund af den stigende handel via netbutikker.

Mål: Toptunet logistikvirksomhed

Tilbage i maj satte Tele-Post's administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen ord på den nye strategi i et interview med Sermitsiaq.AG.

- Jeg ser et gigantisk og uforløst potentiale på hele pakkeområdet. Målet er ikke i sig selv at tage markedsandele fra de private aktører. Distributionsbehovet vil blive så stort, at vi alle vil se en større forretning i at håndtere pakkeforsendelser. Ja, den kage vi skal deles om bliver meget større, og her er det vigtigt, at vi som postvirksomhed er gearet til opgaven og agerer som en toptunet logistikvirksomhed, understregede Kristian Reinert Davidsen, der nu har fået sat navn på manden, der skal transformere Tele-Post til en "toptunet logistikvirksomhed".

