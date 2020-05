Tele-Post ramt af større nedbrud

redaktionen Fredag, 08. maj 2020 - 13:59

Der skete et større nedbrud torsdag, og som konsekvens af det oplever en del Tele-Post-kunder stadig problemer med deres wifi-forbindelse.

Det skriver teleselskabet i en pressemeddelelse.

Tele-Post forklarer, at det skyldes et teknisk nedbrud, der i går morges påvirkede alle modemmer. Fejlen i systemet er nu rettet, men det tager tid, før systemet kan få aktiveret wifi på alle modemmer igen.

- Der skete et teknisk nedbrud i det system, der forbinder alle modemmer, hvilket gjorde, at wifi-forbindelserne skal genåbnes, siger IT-direktør i Tele-Post Nikolaj Christoffersen.

Det oplyses, at du ikke selv kan gøre noget for at åbne wifi-forbindelsen.

- Det gør vi og systemet for dig. Systemet kan desværre ikke åbne alle wifi-forbindelserne på en gang. Men siden i går er der åbnet 70 procent af alle Wifi forbindelser, og der arbejdes på højtryk for at få åbnet de sidste 30 procent af modemmerne, oplyser IT-direktøren.