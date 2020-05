Tele-Post opruster mod it-kriminelle

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 01. maj 2020 - 17:05

Interessen for det arktiske område præger den sikkerhedspolitiske dagsorden stormagterne imellem. I den kontekst har Tele-Posts administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen valgt, at øge sikkerhedsniveauet for telekommunikationen.

- Vi sikrer landets kritiske infrastruktur og med det trusselsbillede, der tegner sig med geopolitiske vinde, der blæser over Arktis, så har vi nu taget konsekvensen og opruster på sikkerhed. Det er os, der sikrer teleinfrastrukturen i Grønland. Vi har lige skruet priserne ned for vores privatkunder, og for vores erhvervskunder skruer vi nu op for sikkerheden, oplyser Kristian Reinert Davidsen.

En særlig sikkerhedsafdeling oprettes med reference til økonomidirektøren og en informationssikkerhedschef skal ansættes, oplyser Tele-Post på deres hjemmeside.

I samme ombæring har tele-direktøren valgt at omstrukturere organisationen, hvor man adskiller IT fra den tekniske del. Der oprettes en IT-division, som direktør Nikolaj Christoffersen skal lede. Han har siden 2009 været ansat i Tele-Post.

IT integration af systemer, optimering og IP-routing vil således ligge i den nye IT-division, mens forsyningssikkerhed, fysisk sikkerhed, drift og udvikling af infrastruktur forbliver i sin egen Teknik og Infrastruktur division.