Tele-Post oplever skyderier på udstyr

Merete Lindstrøm Tirsdag, 27. oktober 2020 - 07:44

Et team fra Transmissionsafdelingen i Tele-Post, blev mødt med et yderst ubehageligt syn, da de på en felttur og rutinemæssig gennemgang af radiokædestationen på toppen af Lyngmarks Fjeld ved Qeqertarsuaq i udgangen juli i år så, at der var blevet skudt med rifler på selve stationens bygning samt udstyr ved stationen.

- Det mest frygtelige og utænkelige ved denne ubehagelige skudepisode er, at kuglerne kunne have sat menneskeliv i fare, hvis beskydningen var sket på samme tid, som teknikerne befandt sig på selve ødestationen.

- Det var heldigvis ikke tilfældet i denne omgang, fortæller afdelingschef i Transmission i Tele-Post, Kim Hammond Zinck.

Har set flere tilfælde af hærværk

Teknisk Direktør hos Tele-Post, Jonas Hasselriis, fortæller til Sermitsiaq.AG, at hændelsen ikke er enestående.

- Vi har set det før, men selvfølgelig bliver man overrasket, når man finder skudhuller på den infrastruktur, man har bygget, og man bliver nervøs over, hvad der kunne være sket, siger han.

Skudhul i Radiokædestation ved Qasigiannguit

Efter at historien fra Lyngmarks Fjeld er kommet frem internt, er der dukket billeder op fra radiokædestationen i Qasigiannguit, hvor der også er blevet skudt. Ud over skyderier så oplever Tele-Post i øjeblikket, at børn i Maniitsoq klatrer i telemasterne.

- Først og fremmest kan børnene komme til skade, men det kan også gå ude over udstyret og dermed telekommunikationen, siger direktøren.

Tag en snak med børnene

Tele-Post tager forholdsregler med skiltning og den slags, når de ved, der foregår uhensigtsmæssig adfærd, men det er op til forældrene at snakke deres børn, understreger Jonas Hasselriis.

- Vi vil gerne opfordre til lidt mere respekt om den infrastruktur, der bliver bygget i landet. Det kan jo i værste fald betyde, at telekommunikationen bliver forringet, eller at der sker nedbrug, når man begår hærværk eller opholder sig på vores udstyr.