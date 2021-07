Tele-Post om nye sattelitter: Vi skal se det virke

Merete Lindstrøm Mandag, 05. juli 2021 - 17:06

KNR skriver i en artikel mandag, at der er internet på vej til hele landet, efter at Satellit- og kommunikationsvirksomheden OneWeb har sendt 36 nye satellitter i kredsløb om Jorden, som skal sikre bedre datadækning på den nordlige halvkugle.

- Vi ønsker at tilbyde meget mere og meget bedre internetforbindelse over hele Grønland, siger Tabitha Aldrich-Smith, marketings- og kommunikationsleder ved OneWeb til KNR.

Men for at planen skal fungere, skal der indgås en aftale med Tele-Post, som i øjeblikket har enekoncession på teleinfrastruktur i Grønland. Dernæst kræver det, at de nye teknologier er testet og fungerer.

- Vi har både gode og dårlige erfaringer med satellitteknologi, og vi skal se det virke, før vi involverer os mere konkret i projektet, siger Julie Rademacher.

Det skal både være godt og billigt

OneWeb udtaler til KNR, at de regner med, at man vil kunne få hurtigt net over alt i Grønland i november, men så hurtigt går det nok ikke.

Hos Tele-Post understreger man, at det endnu er for tidligt at sætte pris og hastighed på de nye satellitforbindelser, hvilket også er vigtigt i forhold til Tele-Posts involvering.

- Vi har ikke udelukkende fokus på, at det er en god teknisk løsning. Teknikken har vi tillid til, og den vil vi forventningsfuldt følge med test i praksis. Vi håber dog, at de nye satellitteknologier kan bidrage til at skabe ikke kun bedre men også billigere produkter til vores kunder, siger wholesaledirektør Flemming Drechsel.

I dialog med flere firmaer om sattelitforbindelse

Tele-Post bekræfter, at de er i dialog med OneWeb og andre satellitfirmaer om internetforsyning til satellitkunder rundt omkring i landet. Når den nye teknologi har vist sig at fungerer, så skal der tages stilling til udbyderen.

- Det skal således kunne tilbydes til en pris, som gør det muligt for vores almindelige kunder at opnå hurtigere internetforbindelser end i dag. Den nye teknologi skal gerne give meget mere internet for de samme penge. Dette er ikke afklaret endnu, og derfor kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige, om OneWeb bliver en del af Tele-Posts satellitinfrastruktur, påpeger Flemming Drechsel.

Ud over satellitterne, så skal der bygges en del infrastruktur på landjorden for at teknologien virker og internetforbindelsen ender på mobiltelefoner og tablets hos befolkningen.