Tele-Post moderniserer kystradio

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 06. oktober 2020 - 13:59

Tele-Post har fået installeret ny teknologi ved Aasiaat Radio, som ifølge selskabet forbedrer sikkerheden til søs.

- Med tilføjelsen af ​​GMDSS-modulet til Frequentis Maritime kontrolrumsløsning, kan MarTRX i Aasiaat, Grønland, eftersøgnings- og redningsmyndigheder på land eller skibe i umiddelbar nærhed af et skib eller en person, nu hurtigt advares om en nødhændelse, skriver Tele-Post i en pressemeddelelse.

Tele-Post oplyser, at det nye system byder på en række konkrete forbedringer:

Forbedret transmission

- Frequentis-systemet i Aasiaat forbedrer transmission af stemmemeddelelser, vejrudsigter og navigationsadvarsler på enhver valgt HF-sender / VHF-sender i enhver kombination fra enhver operatørs arbejdsstation, skriver Tele-Post.

Ifølge Tele-Post har man nu slukket for en ældre platform og taget den nye teknologi i brug i fuld udstrækning:

- Vi føler os trygge ved at betjene MarTRX-systemet i de kommende år til fordel for sikkerheden for Grønlands maritime samfund, siger Flemming Drechsel, Whole sale direktør for Tele-Post.