Tele-Post laver vindmølle-test

50 radiokædestationer rundt om i Grønland koster mange penge i drift, da helikoptere skal bringe brændstof frem.

For at blive en mere bæredygtig virksomhed og samtidig spare penge er Tele-Post nu gået i gang med at teste en vindmølle syd for Nuuk i Meqquitsoq, Skinderhvalen.

Her er man i gang med at etablere den nye vindmølle. Tele-Post

- Ambitionen er at vindmøllen vil skabe nok energi til, at en radiokædestation kan spare to tredjedel af forbruget og samtidig sikre mere brug af klimavenlig grøn energi, oplyser teleselskabet i en pressemeddelelse.

- Hvis det går godt med at teste vindmøllen, er det vores ambition, at der skal komme flere vindmøller rundt omkring i Grønland. Dermed vil vi både passe bedre på vores flotte natur og klima - og spare ressourcer for virksomheden. Vi er derfor spændte på at følge dette forsøg, udtaler teknik og it-direktør Jonas Hasselriis.

Er testet i Svalbard

Den pågældende vindmølle, som opføres syd for Nuuk, er testet i Svalbard og skulle tåle op til en vindstyrke af 70 m/s. Den kan i gennemsnit producere 7000 kwh om året ved en vind på 6 m/s.

I dag har Tele-Post solceller på 96% af radiokædestationer. Solcellerne skaber en del energi i sommerperioderne, og om vinteren bliver den grønne-energi mindre. Derfor er det virksomhedens håb, at produktionen af grøn energi kan bevares i vinterperioderne med vindmøller.

- Vi sikrer ved test af vindmøller, at de kan klare de hårde vind- og vejrforhold før der foretages større investeringer, og uden det går udover driften og energiforsyningen til radiokædestationerne, siger projektleder John Pedersen.