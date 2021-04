Tele-Post på jagt efter ny postdirektør

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 21. april 2021 - 17:01

Tele-Post har indledt en proces med at finde en ny postdirektør efter at Per Svendsen fratræder, hvilket forklares med at være ”en naturlig del af udviklingen i Tele-Post, der er gået ind i en ny strategiperiode”, oplyses det på selskabets hjemmeside.

- Selskabet har forandret sig meget gennem de seneste år, og nu står vi i en ny tid med nye opgaver som blandt andet indbefatter spændende muligheder indenfor online handel, udtaler den øverste chef i Tele-Post, administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen.

Tele-Posts topchef understreger, at man ”har været meget glade for Per som repræsentant og leder af posten i rigtig mange år”.

- I sin rolle som postdirektør har Per sin del af æren for at skabe og udvikle den virksomhed, som vi alle sammen er stolte af, udtaler Kristian Reinert Davidsen, der ønsker Per Svendsen ”alt det bedste fremover”.

HR-direktør konstitueret

Indtil Tele-Post har fundet en ny direktør for postområdet er HR-direktør Helena Rotvig Kristiansen konstituteret som fungerende postdirektør fra 1. maj, oplyses det.

Igennem de senere år har digitaliseringen medført en stor nedgang i antallet af breve, som postvæsenet skal håndtere. Af 2019-regnskabet fremgår det at antallet af breve faldt 10 procent i forhold til året før, mens pakkehåndteringen omvendt steg med tre procent på grund af den stigende onlinehandel.

Det har ikke været muligt at få fat i Kristian Reinert Davidsen for en uddybende kommentar.