Tele-Post forlænger sponsoraftale med ESG

redaktionen Søndag, 09. februar 2020 - 14:47

- Samarbejdet med Tele-Post betyder rigtigt meget for os. Støtten er naturligvis vigtig for, at vi kan udføre vores opgaver med høj kvalitet, men det betyder mindst lige så meget at have et tæt samarbejde med så en vigtig aktør som Tele-Post.

Det siger næstformanden for Elite Sport Greenland Inooraq Brandt i en pressemeddelelse, efter aftalen med Tele-Post er forlænget. Han fremhæver således, at samarbejdet giver Elite Sport Greenland mulighed for at nå længere ud med det talentarbejde, der satses på at styrke i de kommende år.

Flere faktorer

Her fortæller Tele-Posts John Eyðstein Johannesen, hvorfor virksomheden støtter Elite Sport Greenland.

- Vi ønsker at stille de næste generationer forrest, da vi kan se, at sportstalenter gennem træning lærer at arbejde hårdt for deres mål. De lærer at planlægge træning, organisere aktiviteter og indgå i klubfællesskaber. Disse kompetencer tror vi på kommer samfundet til gode, fremhæver han.

Rollemodeller

- Samtidig betyder det noget for os som medarbejdere i Tele-Post, at vi støtter og kan være stolte af vores talenter her i Grønland, som er rollemodeller for andre børn og unge. Vi er glade for at kunne hjælpe dem et lille stykke af den lange vej de bevæger sig ud på i stræben efter nye mål, lyder det fra John Eyðstein Johannesen.