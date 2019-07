Tele-Post etablerer hytter på fjeldtoppe

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. juli 2019 - 17:04

Tele-Post teknikere kan se frem til langt mere luksuriøse forhold, når de skal reparere en radiokædestation, der typisk ligger på fjeldtoppe, og som man kun kan entrere via helikopter.

Hidtil har de måttet overnatte i et teknik-skur sammen med en generator og andet udstyr. Nu kan teknikerne se frem til en helt ny luksushytte, udviklet af Tele-Post og AK Montage i fællesskab.

Bedre overnatningsforhold

- En reparation kan tage mellem halvanden time og flere dage. Vejrforholdene er meget omskiftelige på disse fjeldtoppe. Det har længe været et ønske blandt vore seje teknikere at få nogle bedre overnatningsforhold, forklarer indkøbschef Milan Vraa, Tele-Post, til Sermitsiaq.AG.

Aqqalu Kreutzmann fra AK Montage overrækker nøglerne til Tele-Post medarbejder Arkaluk Jørgensen. Tele-Post

Det er lykkedes sammen med den lokale entreprenør AK Montage at udvikle et hyttekoncept, der består af to dele på hver fem kvadratmeter. Hver glasfibersektion, der er jernarmeret, vejer, hvad en helikopter kan løfte (800-900 kg), og sektionerne er lette at montere på toppen af fjeldet på et metalfundament.

Køjesenge

De to sektioner forsegles og udgør i alt 10 kvadratmeter, hvor der er fire køjesenge, køkken, spisestue og toilet med tørkloset. Alt er pre-installeret fra fabrikken – så el-udtag, Led belysning, radiatorer osv. er klar fra start. Der skal kun opsættes brikse og køkken.

Køkkenet Tele-Post

- Det gør mig stolt, at vi både forbedrer arbejdsmiljøet og fremmer sikkerheden for medarbejderne, men også, at vi i Grønland tør tænke og finde løsninger optimeret til grønlandske forhold. AK og hans team har leveret kompetencen og klaret opgaven meget effektivt, oplyser indkøbschefen.

Helikopter kommer med en sektion til den nye hytte Tele-Post

Det er lykkedes at få installeret to hytter i år. Det er ved Kap Tycho Brahe sydvest for Tasiilaq og Pingels Fjeld, der ligger nordøst for Tasiilaq.

Fem hytter næste år

-Vi har planer om at etablere fem nye hytter i 2020. Det vil tage nogle år, før vi har sikret ordnede forhold på alle vore radiokædestationer, som vi har 70 af, forklarer Milan Vraa.

Ved at gå i dialog med AK Montage, som Tele-Post tidligere har samarbejdet med, er det lykkedes at udvikle et koncept, der er skræddersyet til de ekstreme arktiske forhold. Og løsningen er samtidig blevet langt billigere, oplyser indkøbschefen.