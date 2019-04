Tele-Post-artikler trukket tilbage

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. april 2019 - 12:48

Tirsdag sendte Tele-Post en pressemeddelelse, hvor man linkede til 2018-regnskabet, og med det afsæt skrev Sermitsiaq.AG to artikler.

Administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen oplyser imidlertid over for Sermitsiaq.AG, at regnskabet hverken har været forelagt eller godkendt af såvel bestyrelsen som ejeren.

- Der er sket en fejl intern i vor organisation. Det har aldrig været meningen, at regnskabet skulle være til offentlig beskuelse på nuværende tidspunkt, og jeg beklager fejlen, forklarer Kristian Reinert Davidsen.

Det er usædvanligt for et medie at trække artikler tilbage, som beror på en fejl begået af kilden. Men beslutningen er truffet, fordi Sermitsiaq.AG ikke kan stå inde for, at de oplysninger, vi viderebragte også var korrekte.

Sermitsiaq.AG vil naturligvis referere og oplyse, hvad teleselskabets årsregnskab vil vise, når vi har den rigtige årsberetning at tage afsæt i.