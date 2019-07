Tele-Post vil afslutte søkabel-mareridt

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 22. juli 2019 - 12:09

I foråret lykkedes det ikke at få repareret søkablet i syd, fordi vejret og storisen umuliggjorde arbejdet ombord på det canadiske søkabelskib. Derimod fik man klargjort søkablet nord og syd for Sisimiut, hvor der også var brud.

Går i gang 4. august

Administrerende teledirektør Kristian Reinert Davidsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at søkabelskibet afgår fra Halifax den 30. juli, og det er planen, at reparationsarbejdet kan gå i gang den 4. august.

- Vi er ikke helt færdig med tidsplanen, men vi vil i god tid informere vore kunder i Sydgrønland, der desværre vil blive berørt i samme omfang, som da vi sidst var i gang tilbage i april. Jeg skal beklage, at det igen kommer til at gå ud over kunderne, men der er ingen vej udenom, siger teledirektøren.

Det er kunderne fra Paamiut og ned til Sydgrønland, der bliver berørt. Private vil få de største gener, mens erhvervslivet og særlige institutioner som Sundhedsvæsenet og Politiet prioriteres højere i adgangen til internet.

To opgaver

I foråret nåede man at reparere den ene søkabel-ende, men man nåede ikke at fikse den anden ende, hvorefter de to ender skal forbindes med et mellemkabel.

Først går man i gang med at reparere bruddet markeret med et rødt kryds. Dernæst skal forgreningsleddet ind til Qaqortoq udskiftes. Tele-Post

- Vi håber, at vi kan blive færdige den 15. august. Herefter skal vi i gang med at reparere forgreningsleddet, der ligger ud for Qaqortoq, oplyser Kristian Reinert Davidsen. Det er hans håb, at arbejdet med forgreningsleddet er overstået senest den 28. august.

Søkabelskibet må ikke udsættes for særlig hård sø, før arbejdet er umuligt at gennemføre. Der er grænser for, hvor meget skibet må bevæge sig, når man skal reparere et kabel, der rækker ned i en dybde af tre kilometer.

Mareridtet

2019 er blevet et mareridtsår for teleselskabet på grund af de mange skader på søkablet. Det har illustreret, hvor sårbart landet er, når helt centrale kommunikationslinjer går i stykker. Ledelsen har allerede erkendt, at problemerne med søkablet vil kunne ses i regnskabet for 2019, der vil blive belastet med et tocifret millionbeløb. Det koster eksempelvis en halv million kroner om dagen at hyre det canadiske søkabelskib.