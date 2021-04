Tele opgraderer netforbindelse i Nord

Merete Lindstrøm Mandag, 26. april 2021 - 15:04

Internet ”landevejen” i nord er blevet for trang til alle dem, der gerne vil bruge den, derfor opgraderer Tele-Post nu med en ekstra ”vej” på radiokæden nord for Aasiaat.

En stor mængde nye kunder har resulteret i en samlet stigning i internetdataforbruget på 2135 procent fra 2017-2021.

I årsrapporten fra TELE-POST sidste år kunne man se datamængden i bygderne var steget med 927 procent.

- Den eksplosive vækst i internetdataforbrug på mere end 2000 % vidner om, at vores kunder i stigende omfang tager de muligheder som internettet tilbyder til sig, fortæller tekniske direktør for Tele-Post Jonas Hasselriis.

Internettrafikken får brug for flere landeveje

Derfor er det vigtigt med nye investeringer i teleinfrastruktur og opgraderinger af radiokæden, understreger direktøren.

Tele-Post

Forbindelsen op til Aasiaat er via søkablet, som har bedre kapacitet til de mange brugere, men nord for Aasiaat er det radiokæden, der tager over, og den kan altså ikke klare trafikken med blot ”én vejbane”, derfor skal der laves endnu en.

- Selvom teleinfrastruktur for mange virker ukonkret, fordi vi ikke kan se den trafik vi i hverdagen arbejder med, som man kan med fly eller skibe, så er der ingen tvivl for os om, at trafikken bare stiger og stiger og kundernes behov bliver større og større, siger Jonas Hasselriis.

- Teleinfrastrukturinvesteringer er kritisk nødvendigt for at forbinde hele Grønland og bringe verden tættere både nu og i fremtiden, siger han.

Derfor planlægger Tele-Post at bygge et ekstra link på radiokæden mellem Aasiaat og Ilulissat i år.

Det vil betyde, at Nordgrønland får to landeveje til datatrafikken og ikke kun en enkelt landevej, sådan som der er i dag.