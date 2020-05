Tele-kunder: Hellere billigere end hurtigere internet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 08. maj 2020 - 11:30

Siden 2017 er der sket meget i det selvstyreejede teleselskab Tele-Post. Dengang lancerede man en ambitiøs strategiplan, som man stort set har opfyldt til punkt og prikke.

- Det er faktisk utroligt, at vi i perioden, hvor vi er blevet 100 færre medarbejdere ved naturlig afgang, har kunnet transformere forretningen til det, den er i dag, siger den administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen til Sermitsiaq.AG.

Mange forandringer

I perioden har man således fået forenklet sin forretning, så et hav af teleprodukter og ydelser blev skåret til og i et omfang, hvor det er langt enklere for kunderne at finde ud af, hvilket mobil- eller internetabonnement der passer til ens forbrug. Indførelsen af flatrate – fast pris for x antal GB – har utvivlsomt glædet rigtig mange mobilkunder. Og så har teleselskabet formået at skabe en serie produkter under Tusass-navnet, hvor kunderne kan selvbetjene sig selv uden at skulle bruge tid på at møde op på et af landets postkontorer.

- Vi fik forlænget søkablet til Aasiaat og 92 procent af vore kunder er nu sikret stabile internetforbindelser. Selv den mindste bygd har nu 4G-mobildækning, fortæller direktøren med stolthed.

Han indrømmer, at planen var at fordoble de nuværende internetprodukter med langt hurtigere forbindelser.

- Her nåede vi ikke i mål, hvilket skyldes flere forhold. Vi har et netværk, der skal moderniseres, før det kan lade sig gøre. Derfor tror jeg, at der vil gå et år eller to, før vi når i mål her. Men vi har netop sænket priserne på vore Tusass-produkter, hvilket kunderne vægtede højere ifølge en kundeundersøgelse, vi har gennemført, forklarer tele-direktøren.

Østgrønland er ikke glemt

Han lover, at der nu er fokus på at forbedre teleprodukterne for de resterende otte procent af befolkningen – på den grønlandske østkyst.

- Vi har to satellitaftaler. Den ene udløber og skal erstattes af en ny og bedre aftale, forsikrer Kristian Reinert Davidsen.

Han påpeger, at netværket fra Qaqortoq i syd og helt op til Upernavik visse steder er meget sårbare for de vejr og vindforhold, der hersker i det langstrakte land.

- Med klimaændringerne oplever vi, at vi oftere får problemer med kraftig til-isning af vort materiel på toppen af diverse fjelde. Her har vi fået en ny udfordring, afslører teledirektøren.