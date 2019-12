Tele-direktør: Ericsson blev valgt i 2017

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 19. december 2019 - 07:45

Tilbage i november 2017 besluttede Tele-Post at vælge Ericsson som leverandør af et nyt topmoderne 4G-mobilnetværk, som nu er installeret rundt om i de grønlandske bygder.

- Dengang havde vi flere leverandører, der var med i udbudsrunden. Jeg kan bekræfte, at Huawei var én af flere, der blev fravalgt ud fra nogle kriterier, som vi havde stillet op, før vi besluttede, hvem vi skulle vælge som leverandør, oplyser teledirektør Kristian Reinert Davidsen til Sermitsiaq.AG. Se Tele-Post pressemeddelelse.

5G er på vej

Han oplyser, at Grønland naturligvis skal have et 5G-mobilnetværk, men netop nu er det umuligt at fastslå, hvornår teleselskabet vil rulle det ud i byer og bygder.

Vil i sende opgaven med 5G-mobilnetværk i udbud?

- Nej, det er ikke planen, fastslår teledirektøren.

Hvorfor ikke?

- Det skyldes, at vi kan genbruge mange dele af det eksisterende 4G-mobilnetværk, som er noget af det mest moderne, der findes. Der vil således ikke være nogen økonomisk gevinst i at skulle starte forfra med en anden leverandør, siger teledirektøren, og han tilføjer:

- Hvis vi havde været i en situation, hvor vi havde et meget gammelt mobilnetværk, så havde det set helt anderledes ud.

Intet fravalg

Dermed undgår det grønlandske teleselskab at komme i en situation, hvor man skal til- eller fravælge kinesiske Huawei, som er mistænkt for at installere software, der kan bruges til spionage. En mistanke, der imidlertid ikke er dokumenteret.

Netop nu står Færøerne over for valget om Huawei skal levere 5G-mobilnetværk. I den forbindelse skulle kineserne angiveligt have truet Færøerne med, at man mistede en handelsaftale, hvis Huawei ikke fik 5G-ordren.